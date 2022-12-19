Ясновидящая рассказала, что принесет знакам зодиака зеркальная дата 22.12.2022

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В конце года людей ожидает зеркальная дата — 22 декабря. В этот день можно загадать новогоднее желание, которое обязательно должно исполниться. Ясновидящая и биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова рассказала о том, что эта дата принесет каждому знаку зодиака.

Овен

В эту дату Овны смогут определиться и понять, в правильном ли направлении они двигаются. Если мешает душевное беспокойство, стоит пересмотреть методы достижения целей.

Телец

Тельцов в эту зеркальную дату ждет завершение важного дела. Им лучше следить за тем, нет ли в их жизни людей, которые могут стать для них помехой.

Близнецы

Близнецам стоит провести этот день с тем, кто их вдохновляет и понаблюдать за их способом мышления, чтобы сделать правильные выводы. Чей-то совет может спасти Близнецов от неверного решения, однако слепо верить ему не стоит.

Рак

Раки рискуют переутомиться, если не откажутся от части навалившихся на них обязательств. Им кажется, что нельзя упускать шанс, но в погоне за материальным они могут пропустить нечто более важное. Если же вознаграждение их мотивирует настолько, что они готовы будут работать сверхурочно, то, возможно, это реально того стоит.

Лев

22 декабря Львы проведут весело и беззаботно. Им будет тяжело следовать намеченному плану из-за избытка свободной энергии. Наиболее полезно день пройдет, если посвятить его отдыху, хобби и поддержанию организма в тонусе.

Дева

Представители этого знака зодиака устали желать того, что постоянно ускользает от них. Это происходит из-за того, что Девы мешают своему желанию избыточной важностью. Если они сумеют смириться с тем, что могут ничего не получить, то Вселенная, скорее всего, посыплет дары на их голову как из рога изобилия.

Весы

Если Весы до сих пор не могут понять, чего они желают на самом деле, то для них может настать момент истины. Зеркальная дата поможет увидеть себя словно в зеркале и провести важную работу над ошибками.

Скорпион

Скрытные Скорпионы получат некий внутренний толчок для того, чтобы начать открываться и доверять миру. Есть вещи, о которых они не говорят даже самым близким. Однако, возможно, пришло время отпустить пружину, чтобы стало намного легче.

Стрелец

Стрельцы нацелены на что-то с привычной для них страстью, но также они понимают, что не располагают средствами для реализации этого.

Это создает конфликт внутри их разума. Ясновидящая советует уговорить себя на временную уступку перед своими желаниями, чтобы переключиться и не зацикливаться на одном.

Козерог

Представителям этого знака зодиака пора отказаться от тех обстоятельств, которые их тяготят. Но перед этим важно убедиться, что после они не станут жалеть об этом.

Водолей

Окружающие люди могут вызывать Водолеев на откровенный разговор, но они предпочтут помолчать. Специалист рекомендует не раскрывать все карты, но если человек искренне хочет помочь в вопросе, который вы сами не в состоянии решить, то стоит задуматься.

Рыбы

Рыбы 22 декабря могут осуществить какую-то мечту из тех стремлений, которых у них всегда пруд пруди. Благодаря тому, что они так много времени уделяют своему внутреннему миру, им удастся следовать за мечтой точно и интуитивно, передает Rsute.

До этого астролог Ольга Мазур рассказала, кому повезет в карьере в декабре.