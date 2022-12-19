В Госдуму внесли проект о выходе из гражданства Украины со дня подачи заявления в МВД

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Госдуму внесли законопроект, в рамках которого предлагается ускорить процесс выхода россиян из гражданства Украины, процесс будет реализовываться со дня подачи заявления в МВД.

— Проектом Федерального закона «Об особенностях правового положения граждан РФ, имеющих гражданство Украины» предусматривается, что такие граждане считаются не имеющими гражданства Украины со дня подачи ими в МВД России или его территориальный орган заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины, — говорится в сопроводительных материалах.

После подачи заявления россиянам необходимо будет воздерживаться от исполнения прав и обязанностей гражданина Украины, отмечается на сайте Госдумы.

До этого сообщалось, что Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о контроле за соблюдением должностными лицами и гражданами норм русского литературного языка. По словам авторов, документ направлен на модернизацию механизмов обеспечения статуса русского языка как государственного.