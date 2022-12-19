Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Завершилось строительство второй платформы станции МЦД-3 Крюково

Александр Афонин
Город
Завершилось строительство второй платформы станции МЦД-3 Крюково
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Россия, Ленинградское направление, станция Крюково Карта всех событий

Специалисты завершили работы по возведению второй платформы станции Крюково будущего третьего направления Московских центральных диаметров (МЦД-3). Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 19 декабря.

— Завершили важный этап по созданию ТПУ «Крюково» будущего МЦД-3 — для пассажиров заработала уже вторая новая платформа. Попасть на нее можно по временному пешеходному мосту. Теперь ждать поезд будет комфортнее — здесь есть навес на всю длину, который защитит от осадков, — говорится в сообщении.

В рамках строительства ТПУ рабочие, в частности, также возведут трехуровневый конкорс, запустят три платформы, а также установят новые лифты и эскалаторы. Запуск работы станции Крюково намечен на следующий год, отметили в Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что станцией Беговая первого Московского центрального диаметра ежедневно пользуются около 20 тысяч пассажиров. В будущем станция станет частью транспортно-пересадочного узла уже для двух диаметров.

Строительство Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) МЦД Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кто будет первым в марше на Киев?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Неприятности, а всегда ли это плохо?

Ксения Иноземцева
Ксения Иноземцева

Единый стиль благоустройства

Максим Гаман
Максим Гаман

Кварталы займут место промзон

Александр Михайлов
Александр Михайлов

На страже госбезопасности

Иван Кудря
Иван Кудря

Исторический чемпионат

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Ледяной поток над Европой

Все мнения
О проекте