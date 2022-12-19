Завершилось строительство второй платформы станции МЦД-3 Крюково

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Россия, Ленинградское направление, станция Крюково Карта всех событий

Специалисты завершили работы по возведению второй платформы станции Крюково будущего третьего направления Московских центральных диаметров (МЦД-3). Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 19 декабря.

— Завершили важный этап по созданию ТПУ «Крюково» будущего МЦД-3 — для пассажиров заработала уже вторая новая платформа. Попасть на нее можно по временному пешеходному мосту. Теперь ждать поезд будет комфортнее — здесь есть навес на всю длину, который защитит от осадков, — говорится в сообщении.

В рамках строительства ТПУ рабочие, в частности, также возведут трехуровневый конкорс, запустят три платформы, а также установят новые лифты и эскалаторы. Запуск работы станции Крюково намечен на следующий год, отметили в Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что станцией Беговая первого Московского центрального диаметра ежедневно пользуются около 20 тысяч пассажиров. В будущем станция станет частью транспортно-пересадочного узла уже для двух диаметров.