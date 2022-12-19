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Автоэксперт Колодочкин перечислил способы, как освободить машину из сугроба

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Автоэксперт Колодочкин перечислил способы, как освободить машину из сугроба
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Московский регион завалило снегом. Многие автомобилисты столкнулись с проблемой: как освободить свою машину из снежного плена. О том, как правильно выехать из сугроба, «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Михаил Колодочкин.

По словам эксперта, существуют проверенные способы, которые помогут, даже если рядом нет других людей или инструментов.

— На переднем приводе можно нажать на педаль газа, повернув колеса. В этом смысле передний привод благоприятнее заднего. Также можно попробовать уменьшить во всех колесах давление на одну–полторы атмосферы, чтобы увеличить площадь соприкосновения с поверхностью. После этого можно попытаться выбраться. И в ряде случаев это может помочь, — посоветовал собеседник «ВМ».

На старых автомобилях с ручным стояночным тормозом и задним приводом можно попытаться одновременно с нажатием педали газа активировать тормоз. В результате буксующее колесо остановится, а неподвижное — начнет вращаться. В некоторых случаях это может помочь, объяснил автоэксперт.

Существуют различные устройства, которые способны помочь автолюбителю выбраться из сугроба, отметил специалист.

— Можно возить с собой так называемые сэнд-траки — по форме они напоминают своеобразные коврики. Если положить их под ведущие колеса, в ряде случаев машина сможет поехать. Также под колеса можно посыпать какую-нибудь крошку — наподобие той, которой пользуются на уклонах дальнобойщики, — рекомендовал Колодочкин.

Если не получается выбраться самостоятельно, необходимо обращаться за помощью к другим людям, заключил собеседник «ВМ».

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