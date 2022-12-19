Экономист Бархота оценил запуск нового завода автокомпонентов на юге Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Запуск работы нового завода ООО «Альфа Автоматив Техноложиз» («ААТ») представляет собой прекрасный пример успешной политики импортозамещения в сфере автомобилестроения. Такое мнение высказал независимый экономист Андрей Бархота в понедельник, 19 декабря.

— Возведение и запуск нового завода ООО «ААТ» в Москве — прекрасный пример последовательного и успешного импортозамещения в машиностроении. Проектирование и строительство нового производства заранее готовилось с учетом всех операционных и логистических нюансов, что позволило запустить все процессы, согласно планам, без поправок на санкции и адаптацию к новым условиям, — сказал эксперт.

Экономист отметил, что созданные на заводе рабочие места позволят поддержать уровень занятости в смежных отраслях. Кроме того, сам запуск производства станет значительным вкладом в развитие экономики города и машиностроительного кластера Москвы.

Завод ООО «ААТ» занимается производством и выпуском деталей для кузовов легковых и коммерческих автомобилей. Изготавливаемые компоненты поставляются на автосборочные предприятия как в России, так и за рубежом.

В 2019 году предприятие подписало с Москвой специальный инвестиционный контракт (СПИК) и получило статус инвестиционного приоритетного проекта (ИПП). Данные меры позволяют заводу получать различные льготы, в том числе и на налоговую нагрузку.

В марте в рамках антикризисной поддержки мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решение об автоматическом продлении специальных статусов, таких как инвестиционный приоритетный проект и промышленный комплекс, добавил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Так инвесторы смогли сохранить получаемые льготы и вкладывать дополнительные деньги в развитие производства, резюмировал он.

Открытие нового завода автокомпонентов прошло 19 декабря при участии Собянина. Глава города подчеркнул, что новый объект станет основой для возрождения российского автопрома.