Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Экономист Бархота оценил запуск нового завода автокомпонентов на юге Москвы

Александр Афонин
Город
Экономист Бархота оценил запуск нового завода автокомпонентов на юге Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Запуск работы нового завода ООО «Альфа Автоматив Техноложиз» («ААТ») представляет собой прекрасный пример успешной политики импортозамещения в сфере автомобилестроения. Такое мнение высказал независимый экономист Андрей Бархота в понедельник, 19 декабря.

— Возведение и запуск нового завода ООО «ААТ» в Москве — прекрасный пример последовательного и успешного импортозамещения в машиностроении. Проектирование и строительство нового производства заранее готовилось с учетом всех операционных и логистических нюансов, что позволило запустить все процессы, согласно планам, без поправок на санкции и адаптацию к новым условиям, — сказал эксперт.

Экономист отметил, что созданные на заводе рабочие места позволят поддержать уровень занятости в смежных отраслях. Кроме того, сам запуск производства станет значительным вкладом в развитие экономики города и машиностроительного кластера Москвы.

Завод ООО «ААТ» занимается производством и выпуском деталей для кузовов легковых и коммерческих автомобилей. Изготавливаемые компоненты поставляются на автосборочные предприятия как в России, так и за рубежом.

В 2019 году предприятие подписало с Москвой специальный инвестиционный контракт (СПИК) и получило статус инвестиционного приоритетного проекта (ИПП). Данные меры позволяют заводу получать различные льготы, в том числе и на налоговую нагрузку.

В марте в рамках антикризисной поддержки мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решение об автоматическом продлении специальных статусов, таких как инвестиционный приоритетный проект и промышленный комплекс, добавил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Так инвесторы смогли сохранить получаемые льготы и вкладывать дополнительные деньги в развитие производства, резюмировал он.

Открытие нового завода автокомпонентов прошло 19 декабря при участии Собянина. Глава города подчеркнул, что новый объект станет основой для возрождения российского автопрома.

Автомобили Производство Эксперты Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кто будет первым в марше на Киев?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Неприятности, а всегда ли это плохо?

Ксения Иноземцева
Ксения Иноземцева

Единый стиль благоустройства

Максим Гаман
Максим Гаман

Кварталы займут место промзон

Александр Михайлов
Александр Михайлов

На страже госбезопасности

Иван Кудря
Иван Кудря

Исторический чемпионат

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Ледяной поток над Европой

Все мнения
О проекте