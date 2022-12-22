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В Мосгордуме поддержали установку памятника сыщику Кошко в центре Москвы

Лейла Алиева
Город
В Мосгордуме поддержали установку памятника сыщику Кошко в центре Москвы
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва
Россия, Москва, Селезнёвская улица, 11 Карта всех событий

Комиссия Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям поддержала установление в центре города памятника сыщику Аркадию Кошко, который должен был быть установлен в Газетном переулке, дом 6. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщил председатель комиссии Евгений Герасимов.

— Памятник был отлит, находился на складе на хранении. Далее 28 июня 2022 года МВД обратилось в Департамент строительства города Москвы с просьбой рассмотреть возможность установки памятника по другому адресу, поскольку на Газетном переулке место попало на коллектор, над которым позднее планировалось установить ограждение, — рассказал он.

В Мосгордуме поддержали установку памятника сыщику Кошко в центре Москвы Фото: public domain

Новым местом, где установят монумент, станет улица Селезневская, дом 11. Кошко являлся криминалистом и сыщиком, начальником Московской сыскной полиции, позднее он заведовал всем уголовным сыском Российской империи, передает агентство городских новостей «Москва».

В конце ноября памятник легендарному советскому ученому и инженеру Андрею Туполеву открыли в столице в честь 100-летия конструкторского бюро «Туполев». Монумент представляет собой скульптурное изображение ученого с чертежом, свернутым в рулон, из бронзы.

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