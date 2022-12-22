КГХ: Городские службы работают в усиленном режиме из-за непогоды в Москве
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Городские службы продолжают работу в усиленном режиме из-за непогоды. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
— Ледяной дождь и мокрый снег, которые сохранятся в Москве в ближайшие дни, осложняют движение транспорта и пешеходов, поэтому коммунальные службы регулярно проводят противогололедную обработку магистралей, улиц, тротуаров и пешеходных зон, — рассказал он.
После недавних снегопадов в Москве выпало около 30 сантиметров снега, добавил он. Однако спустя три дня город уже практически очищен от осадков, при этом продолжаются работы по очистке крыш и дворовых территорий.
Бирюков призвал горожан и гостей столицы соблюдать бдительность на дорогах и не препятствовать работе коммунальной техники, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».
22 декабря в столице действует экстренное предупреждение по погоде: мокрый снег, дождь, гололедица. Москвичам рекомендовали для поездок по городу использовать общественный транспорт.