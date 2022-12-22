Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

КГХ: Городские службы работают в усиленном режиме из-за непогоды в Москве

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
КГХ: Городские службы работают в усиленном режиме из-за непогоды в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Городские службы продолжают работу в усиленном режиме из-за непогоды. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Ледяной дождь и мокрый снег, которые сохранятся в Москве в ближайшие дни, осложняют движение транспорта и пешеходов, поэтому коммунальные службы регулярно проводят противогололедную обработку магистралей, улиц, тротуаров и пешеходных зон, — рассказал он.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

После недавних снегопадов в Москве выпало около 30 сантиметров снега, добавил он. Однако спустя три дня город уже практически очищен от осадков, при этом продолжаются работы по очистке крыш и дворовых территорий.

Бирюков призвал горожан и гостей столицы соблюдать бдительность на дорогах и не препятствовать работе коммунальной техники, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

22 декабря в столице действует экстренное предупреждение по погоде: мокрый снег, дождь, гололедица. Москвичам рекомендовали для поездок по городу использовать общественный транспорт.

Петр Бирюков Москва ЖКХ Уборка
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кто будет первым в марше на Киев?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Неприятности, а всегда ли это плохо?

Ксения Иноземцева
Ксения Иноземцева

Единый стиль благоустройства

Максим Гаман
Максим Гаман

Кварталы займут место промзон

Александр Михайлов
Александр Михайлов

На страже госбезопасности

Иван Кудря
Иван Кудря

Исторический чемпионат

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Ледяной поток над Европой

Все мнения
О проекте