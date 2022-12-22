Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Госдуме раскритиковали идею об увеличении призывного возраста

Евгений Жуков
Общество
В Госдуме раскритиковали идею об увеличении призывного возраста
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Закон об увеличении в России призывного возраста с 18 до 21 года будет неэффективен. Об этом в четверг, 22 декабря, заявил депутат Госдумы Виктор Соболев.

— Я думаю, что этот закон вводить не нужно, потому что это сделает армию только хуже, — сказал парламентарий.

В качестве примера Соболев привел Индию, где в возрасте 17 лет юноши сперва проходят тренировочную службу, а потом уже поступают в армию на контрактной основе, передает Telegram-канал Ura.ru.

Во время итоговой коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу сообщил, что для дальнейшего развития ВС России следует поэтапно повышать призывной возраст граждан с 18 до 21 года, а предельный — до 30 лет. Кроме того, россиянам следует обеспечить возможность выбора способа прохождения службы.

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что увеличение призывного возраста позволит привлечь в армию более зрелых людей, что положительно скажется на военном потенциале ВС России. Принятие подобного решения, подчеркнул он, станет «абсолютно правильным».

Госдума Армия Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кто будет первым в марше на Киев?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Неприятности, а всегда ли это плохо?

Ксения Иноземцева
Ксения Иноземцева

Единый стиль благоустройства

Максим Гаман
Максим Гаман

Кварталы займут место промзон

Александр Михайлов
Александр Михайлов

На страже госбезопасности

Иван Кудря
Иван Кудря

Исторический чемпионат

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Ледяной поток над Европой

Все мнения
О проекте