В Госдуме раскритиковали идею об увеличении призывного возраста

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Закон об увеличении в России призывного возраста с 18 до 21 года будет неэффективен. Об этом в четверг, 22 декабря, заявил депутат Госдумы Виктор Соболев.

— Я думаю, что этот закон вводить не нужно, потому что это сделает армию только хуже, — сказал парламентарий.

В качестве примера Соболев привел Индию, где в возрасте 17 лет юноши сперва проходят тренировочную службу, а потом уже поступают в армию на контрактной основе, передает Telegram-канал Ura.ru.

Во время итоговой коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу сообщил, что для дальнейшего развития ВС России следует поэтапно повышать призывной возраст граждан с 18 до 21 года, а предельный — до 30 лет. Кроме того, россиянам следует обеспечить возможность выбора способа прохождения службы.

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что увеличение призывного возраста позволит привлечь в армию более зрелых людей, что положительно скажется на военном потенциале ВС России. Принятие подобного решения, подчеркнул он, станет «абсолютно правильным».