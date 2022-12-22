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Электроавтомобиль «Москвич» может поступить в продажу 26 декабря

Лейла Алиева
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Электроавтомобиль «Москвич» может поступить в продажу 26 декабря
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Электроавтомобили «Москвич» могут поступить в продажу уже 26 декабря. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Думаю, что машина достойная. Показывали только машину с двигателем внутреннего сгорания. Уже, по-моему, с понедельника можно будет купить и электрическую машину, — рассказал он.

Также в следующем году будет выпущено 50 тысяч автомобилей, в том числе 10 тысяч — электрических. По словам Ликсутова, он также планирует приобрести «Москвич» для личного пользования, передает ТАСС.

К середине декабря на заводе «Москвич» уже произвели более 160 автомобилей с бензиновым двигателем. Корреспондент «Вечерней Москвы» одной из первых побывала на заводе и узнала, какие перспективы открываются у отечественного автопрома.

Свою работу завод «Москвич» начал в далеком 1930 году. Первоначально предприятие именовалось «Государственный автосборочный завод имени КИМ в Москве»: там выпускали автомобили под брендами Ford, «ГАЗ-А» и «ГАЗ-АА», а также «КИМ-10» и «КИМ-10–50».

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