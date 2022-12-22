В Москве планируют открыть 14 станций метро в 2023 году

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Девять станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена и еще пять станций других веток планируется открыть в 2023 году. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— В этом году мы продолжили готовиться к запуску главного, самого важного проекта российского метростроения и крупнейшего в мире метрокольца — Большой кольцевой линии метрополитена, — сказал представитель мэрии.

Он также добавил, что после ее полноценного запуска перемещение по городу станет гораздо удобнее для более чем трех миллионов человек. Помимо этого, Ликсутов рассказал об открытии трех станций Люблинско-Дмитровской линии, которую продлят до района Северный.

Солнцевскую линию также продлят на две станции в ее южной части — она дойдет до аэропорта Внуково. Это будет первая станция метро в России, расположенная прямо в аэропорту, интегрированная со зданием терминала, передает ТАСС.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что завершение строительства БКЛ станет главным событием для транспорта города. Ветка станет инфраструктурным каркасом для новых радиусов метрополитена, таких как Троицкая, Рублево-Архангельская, Бирюлевская линии, на строительстве которых планируется сосредоточиться в ближайшие годы.