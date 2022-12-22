Новый каток открылся на главной площади Северного речного вокзала

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

На главной площади Северного речного вокзала открылся каток, который будет работать до конца февраля. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Сегодня вместе с департаментом спорта мы открыли на вокзале бесплатный каток, его площадь более 570 квадратных метров. Посетителей ждут развлекательная программа для взрослых и детей, мастер-классы для всех желающих, — сказал руководитель ведомства.

Ежедневно каток сможет принимать около 600 человек, добавил он. При этом за весь сезон, как ожидается, объект посетят примерно 25 тысяч человек.

Посетить каток можно бесплатно со вторника по воскресенье с 10:00 до 22:00. Для этого необходимо предварительно пройти регистрацию на сайте, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого стало известно, что до Нового года в парках Москвы откроется еще более 100 площадок для любителей активного зимнего отдыха — 17 катков с естественным покрытием, 21 горка и 67 лыжных трасс.

Всего в городских парках разместится почти 40 катков с искусственным и натуральным покрытием. Среди них есть большие, например, в «Сокольниках», площадь которого достигает 16 тысяч квадратных метров, и поменьше.