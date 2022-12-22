Путин назвал сроки оглашения послания Федеральному собранию

Фото: Администрация президента РФ

Послание Федеральному собранию состоится в начале 2023 года. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в четверг, 22 декабря.

— Мы это сделаем в начале года, безусловно, — сказал он.

При этом глава государства добавил, что конкретной даты он пока оглашать не будет. Лидер уточнил, что основные тезисы послания уже были отражены в других выступлениях.

Причиной отсутствия послания в 2022 году стала высокая динамика событий, которые помешали зафиксировать конкретику, цитирует Путина сайт Кремля.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин огласит послание Федеральному собранию, но уже не в этом году. Он пояснил, что глава государства пока не будет «оглашать послание» в связи с «напряженным графиком», это «географически» произойдет в 2023 году.

Также Песков сообщил, что большой пресс-конференции Путина до Нового года не планируется. При этом он добавил, что глава государства сможет найти время, чтобы пообщаться с прессой. В прошлом году большая пресс-конференция президента прошла 23 декабря.