Движение в районе Малой Бронной перекроют из-за съемок кино 25 декабря

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Малая Бронная улица Карта всех событий

Участок Малой Бронной улицы будет временно перекрыт 25 декабря из-за съемок кино. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— 25 декабря с 00:01 до 08:00 в районе Малой Бронной улицы будут краткосрочные перекрытия в связи с проведением киносъемок, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Перекрытия, как уточняется, будут кратковременными — до пяти минут, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно». Подробнее — на инфографике.

До этого сообщалось, что на некоторых улицах в ЦАО и ЮАО временно изменится схема движения транспорта. Так, с 16 декабря 2022 года по 20 марта 2023 года в связи с проведением строительных работ будут перекрыты три полосы на Андроньевской набережной в районе дома 10, строение 8, на Андроньевской площади.

С 17 декабря по аналогичной причине движение будет ограничено по одной или двум полосам на некоторых участках 1-го Котляковского переулка. Ограничения будут длиться до 31 марта 2023 года.