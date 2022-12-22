Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Движение в районе Малой Бронной перекроют из-за съемок кино 25 декабря

Евгений Белоусов
Город
Движение в районе Малой Бронной перекроют из-за съемок кино 25 декабря
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Малая Бронная улица Карта всех событий

Участок Малой Бронной улицы будет временно перекрыт 25 декабря из-за съемок кино. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— 25 декабря с 00:01 до 08:00 в районе Малой Бронной улицы будут краткосрочные перекрытия в связи с проведением киносъемок, — говорится в сообщении.

Движение в районе Малой Бронной перекроют из-за съемок кино 25 декабря Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Перекрытия, как уточняется, будут кратковременными — до пяти минут, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно». Подробнее — на инфографике.

До этого сообщалось, что на некоторых улицах в ЦАО и ЮАО временно изменится схема движения транспорта. Так, с 16 декабря 2022 года по 20 марта 2023 года в связи с проведением строительных работ будут перекрыты три полосы на Андроньевской набережной в районе дома 10, строение 8, на Андроньевской площади.

С 17 декабря по аналогичной причине движение будет ограничено по одной или двум полосам на некоторых участках 1-го Котляковского переулка. Ограничения будут длиться до 31 марта 2023 года.

Транспорт Москва Центральный административный округ (ЦАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кто будет первым в марше на Киев?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Неприятности, а всегда ли это плохо?

Ксения Иноземцева
Ксения Иноземцева

Единый стиль благоустройства

Максим Гаман
Максим Гаман

Кварталы займут место промзон

Александр Михайлов
Александр Михайлов

На страже госбезопасности

Иван Кудря
Иван Кудря

Исторический чемпионат

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Ледяной поток над Европой

Все мнения
О проекте