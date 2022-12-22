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Приметы и советы

В Литве запретят владеть оружием гражданам России и Белоруссии

Евгений Жуков
В мире
В Литве запретят владеть оружием гражданам России и Белоруссии
Фото: Пресс-служба Госдумы

Парламент Литвы одобрил поправки к закону о контроле оружия и боеприпасов, по которому с 1 апреля 2023 года живущим в стране гражданам России и Белоруссии запрещается владеть оружием и боеприпасами.

За выдвинутую инициативу проголосовали 112 парламентариев, один был против, еще 13 воздержались. Обновленная редакция данного закона вступит в силу 1 апреля, а до этого времени россияне и белорусы, владеющие оружием и боеприпасами по специальной лицензии, будут обязаны перепродать их другим лицам, иначе после указанной даты они будут изъяты, передает РИА Новости.

В середине декабря стало известно, что школьный округ Келлер в штате Техас утвердил политику, которая позволяет некоторым учителям носить с собой оружие.

Решение было принято после массовой стрельбы в начальной школе в Ювалде, которая произошла 24 мая. Политика предполагает, что некоторые сотрудники-добровольцы должны будут пройти курс по стрельбе. При этом руководство округа будет наделено полномочиями в любой момент лишить сотрудников права носить оружие.

Белоруссия Оружие Россия Литва
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