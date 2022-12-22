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В Минэнерго Украины назвали сроки восстановления энергосистемы страны

Евгений Белоусов

Сюжет: 

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В Минэнерго Украины назвали сроки восстановления энергосистемы страны
Фото: depositphotos

Энергосистему Украины можно восстановить только к лету 2023 года, но только при условии отсутствия новых ударов. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщил глава украинского Минэнерго Герман Галущенко.

— Если обстрелов не будет, даже с учетом уже поврежденной генерации мы стабилизируем систему к лету, — заявил он.

По словам Галущенко, одними из возможных инструментов стабилизации системы являются импорт электроэнергии и мобильные электростанции мощностью около 50 мегаватт, передает РИА Новости.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полноценное восстановление государственной энергетической системы на данный момент не представляется возможным.

Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что российские ракетные удары парализовали работу военно-промышленного комплекса Украины. Он уточнил, что в рамках операции высокоточными ракетами большой дальности поражено более 1300 критически важных объектов.

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