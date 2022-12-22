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Один из главных путей на станции Площадь трех вокзалов МЦД-2 закроют с 26 декабря

Лейла Алиева
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Один из главных путей на станции Площадь трех вокзалов МЦД-2 закроют с 26 декабря
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) Карта всех событий

Один из главных путей на станции Площадь трех вокзалов МЦД-2 закроют с 26 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 22 декабря.

— С 23:00 26 декабря до 05:30 27 декабря закрывается один из главных путей на станции Площадь трех вокзалов МЦД-2. После 23:00 интервалы движения поездов на D2 увеличат до 30 минут, — говорится в сообщении.

Также часть поездов отменят, а время работы диаметра сократят. Изменения связаны с проведением подготовки к переключению путей для запуска будущего МЦД-4, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Движение на третьем и четвертом маршрутах Московских центральных диаметров планируется запустить одновременно в октябре — декабре 2023 года. МЦД-4 «Апрелевка — Железнодорожный»свяжет семь московских железнодорожных вокзалов: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский.

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