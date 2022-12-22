Путин раскритиковал поставки ЗРК Patriot на Украину

Фото: Администрация президента РФ

Решение о поставках США зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на Украину способствует затягиванию конфликта. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщил президент России Владимир Путин.

— Ну ладно, мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делает, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и все, — сказал глава государства.

Стороны, которые противостоят России, говорят, «что это якобы оборонительное оружие», уточнил он. Переданный Украине ЗРК американского производства является «старой системой» и «не работает, как наша С-300», передает слова Путина сайт Кремля.

В США выразили мнение, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Вашингтон не смог договориться со своим американским коллегой Джо Байденом о поставках более мощного наступательного оружия.

Аналитики отметили, что позиции лидеров Украины и США в этом вопросе значительно отличаются. «Вечерняя Москва» разбиралась, продолжит ли Америка поставки оружия для ВСУ и не опасаются ли в США эскалации конфликта из-за этого.