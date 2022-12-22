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В Германии задержали подозреваемого в работе на Россию сотрудника спецслужб

Евгений Жуков
В мире
В Германии задержали подозреваемого в работе на Россию сотрудника спецслужб
Фото: shutterstock

Генпрокуратура Германии подтвердила задержание сотрудника Федеральной разведывательной службы страны (BND) по подозрению в работе на Россию. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

В соответствующей публикации говорится, что гражданин Германии Карстен Л. в 2022 году якобы переслал российской спецслужбе информацию, полученную в рамках своей профессиональной деятельности.

В квартире и на рабочем месте обвиняемого, до недавних пор служившего в разведке Германии, профильные специалисты провели обыски. Помимо этого, в связи с этим расследованием был произведен обыск еще у одного фигуранта, однако представители правоохранительных органов решили не называть его имя.

7 декабря спецназ полиции Германии задержал 25 человек, в том числе гражданку РФ, по подозрению в подготовке государственного переворота. В планах подозреваемых среди прочего числились «вооруженное нападение на бундестаг и задержания политиков».

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