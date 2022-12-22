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Белый дом обвинил Северную Корею в поставках оружия для ЧВК «Вагнер»

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Белый дом обвинил Северную Корею в поставках оружия для ЧВК «Вагнер»
Фото: whitehouse

По данным США, Северная Корея в ноябре якобы поставила России ракеты специально для их использования частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер». Об этом в четверг, 22 декабря, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

— Сегодня мы можем подтвердить, что КНДР завершила первоначальную поставку оружия ЧВК «Вагнер», которая заплатила за эту технику, — сказал он.

Кирби добавил, что это не изменит динамику в зоне специальной операции на Украине. Он также отметил, что на сегодняшний день численность группы «Вагнер» якобы достигает 50 тысяч человек, передает РИА Новости.

До этого Министерство торговли США ввело новые ограничения в отношении группы «Вагнер» с целью ограничить ее доступ к разным техническим средствам.

В конце ноября агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность признать ЧВК «Вагнер» иностранной террористической организацией. По данным издания, на данный момент Белый дом еще не принял окончательного решения по данному вопросу.

Украина Оружие Россия США КНДР
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