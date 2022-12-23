Прокуратура обжаловала прекращение уголовного дела в отношении экс-депутата Мамонтова

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Прокуратура Новосибирской области обжаловала решения суда о прекращении уголовного дела в отношении бывшего депутата области Мамонтова, который сбил ребенка во дворе жилого дома в Татарске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 23 декабря.

Во время судебного заседания, когда представители потерпевшего попросили суд прекратить уголовное дело в отношении Мамонтова, Татарский межрайонный прокурор возразил против данной инициативы.

Позже в суд была подана апелляция, в которой ведомство потребовало отменить постановление мирового судьи и направить уголовное дело на новое рассмотрение.

Ранее в пятницу, 23 декабря, стало известно, что уголовное преследование бывшего депутата Новосибирской области было прекращено из-за того, что стороны пришли к мировому соглашению.

ДТП, о котором идет речь, произошло вечером 30 октября. По версии следствия, Мамонтов двигался на Toyota RAV4 по двору многоквартирного дома в городе Татарске и наехал на шестилетнего ребенка.

Вместо того чтобы оказать медицинскую помощь или вызвать врачей, мужчина немного постоял рядом с пострадавшим и скрылся с места происшествия. На суде он объяснил свои действия тем, что крикнул прохожему, чтобы тот вызывал скорую, а сам отъехал на 50 метров, к своему гаражу, так как ему стало плохо.

Позже мать мальчика сообщила, что ее сыну добраться до дома помог соседский ребенок, который видел момент происшествия.

31 октября депутата арестовали на 11 суток по административной статье об оставлении водителем места ДТП, а 9 ноября Мамонтова отстранили от занимаемой должности.