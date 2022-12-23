Почти 1,5 триллиона рублей выделят в России на выплаты пенсий в 2022–2023 годах

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Правительство России 23 декабря выделит ПФР около 1,5 триллиона рублей на выплату пенсий и надбавок в 2022 и 2023 годах. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Мы сегодня направим пенсионному фонду почти 1,5 триллиона рублей. Они пойдут на предоставление пенсий гражданам в текущем и в следующем году, а также на специальные федеральные надбавки неработающим пенсионерам, чей доход ниже регионального прожиточного минимума, — сказал председатель правительства.

Он также добавил, что из этих средств часть денег будет направлена на выплаты инвалидам и ветеранам. Мишустин подчеркнул важность того, чтобы помощь от государства доходила до людей «без сбоев», передает Telegram-канал кабмина.

До этого стало известно, что почти 3,8 миллиарда рублей выделят в России на повышение зарплат научных сотрудников. По словам Мишустина, граждане, которые занимаются научной деятельностью, должны получать достойное вознаграждение за свой труд.

12 декабря президент России Владимир Путин поручил увеличить зарплаты бюджетникам в начале 2023 года, исходя из фактического роста зарплат в сфере экономики в 2022 году.