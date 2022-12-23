Длина заторов на дорогах Москвы достигла 180 километров

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Протяженность заторов на дорогах города достигла 180 километров. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Движение в настоящее время затруднено в ЦАО, на ТТК в районе Автозаводского моста, а также на внешней стороне МКАД в районе 14-го километра. Основными причинами этого стали наличие гололедицы на дорогах, а также большое число поездок в связи с предстоящими новогодними праздниками.

— Движение станет свободнее ближе к 20:00 — отложите поездки на автомобиле на более позднее время. Или воспользуйтесь городским транспортом: наземным или метро, МЦК, МЦД. Он работает штатно, и вы сэкономите время в пути, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

За обстановкой на дорогах продолжает следить Ситуационный центр ЦОДД. Так, дежурная смена занимается мониторингом наиболее проблемных перекрестков и настраивает светофоры, чтобы машины проезжали быстрее.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «Вечерней Москве», что после резкого похолодания в столице ожидается гололедица, которая продлится два дня. Пешеходам и водителям следует быть особенно внимательными.

Падение температур начнется в ночь на 25 декабря, в течение 12 часов небольшой «плюс» сменится на ощутимый «минус». Такие погодные изменения могут превратить дороги города в каток, уточнил метеоролог.