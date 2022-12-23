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Стоимость газа в ЕС впервые с июня упала ниже 900 долларов за тысячу кубометров

Евгений Жуков
В мире
Стоимость газа в ЕС впервые с июня упала ниже 900 долларов за тысячу кубометров
Фото: shutterstock

Стоимость газа в Европе в ходе торгов опустилась ниже 900 долларов за одну тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE в пятницу, 23 декабря.

Цена на данный вид топлива снижается сразу по нескольким причинам. Во-первых, температура воздуха на этой неделе в большинстве европейских стран была выше привычных климатических показателей на эти даты, что привело к снижению отбора газа из хранилищ.

Отмечается, что такого снижения не было с 13 июня текущего года, поскольку с начала дня 23 декабря стоимость на энергоносители опустилась более чем на 11 процентов.

Помимо этого, уровень заполненности европейских газовых хранилищ остается очень высоким для этого периода времени. Они заполнены на 83,02 процента: данный показатель на 10,51 процента выше, чем в среднем на этот день за последние пять лет, передает ТАСС.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что благополучие ЕС строилось на дешевых российских энергетических ресурсах. В настоящее время наблюдается «закат Европы», уточнил он.

Страны ЕС договорились установить потолок цен на российский газ: с 15 февраля 2023 года максимальная стоимость топлива составит 180 евро за мегаватт-час.

Что это означает для России и как повлияет на европейский газовый рынок, «Вечерней Москве» рассказал директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

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