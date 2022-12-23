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NYT: Большие потери ВСУ загнали Украину в безвыходное положение

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
NYT: Большие потери ВСУ загнали Украину в безвыходное положение
Фото: depositphotos

Украинское руководство попало в безвыходное положение, при котором ВСУ обескровлены, а запасы вооружения, предоставленного Западом, порядочно истощились. Об этом в пятницу, 23 декабря, заявили в статье для New York Times журналисты Джулианна Барнс, Хелен Купер и Эрик Шмитт.

В материале говорится, что украинская сторона потеряла тысячи бойцов и испытывает нехватку боеприпасов, в частности артиллерийских снарядов. Военно-промышленный комплекс США не может производить такое количество оружия, сколько ВСУ необходимо для превосходства над армией России.

По мнению колумнистов, реализуемая командующим Объединенной группировкой войск Сергеем Суровикиным тактика эффективна в ходе конфликта. Украине, как подчеркивается, будет крайне сложно вернуть потерянные территории, поскольку ударов по российским базам и линиям снабжения недостаточно, чтобы вытеснить армию России с районов ее сосредоточения.

Накануне начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что гиперзвуковые ракеты класса «воздух — поверхность» «Кинжал» оказались неуязвимы для украинских систем противовоздушной обороны.

Помимо этого, Герасимов подчеркнул, что за все время проведения спецоперации российские БПЛА уничтожили порядка 600 украинских объектов. В свою очередь оперативно-тактическая и армейская авиация ликвидировали свыше 11 тысяч единиц вооружения и техники, принадлежащих ВСУ.

Украина Спецоперации Россия
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