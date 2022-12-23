Собянин открыл горнолыжный комплекс на Воробьевых горах в преддверии Кубка России
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл горнолыжный комплекс на Воробьевых горах.
— Поздравляю с новым объектом — спортивный горнолыжный комплекс «Воробьевы горы» в основном завершен. Огромная работа, инженерная работа, многолетняя работа завершена, и Москва получила первоклассные горнолыжные склоны, два трамплина, третий еще достраивается, — сказал глава города.
Комплекс состоит из лыжного трамплина К-40, кресельной канатной дороги и трех трасс, длина одной из которых превышает 300 метров. Мэр также добавил, что в ближайшем будущем на этой площадке можно будет проводить соревнования.
Помимо этого, Собянин рассказал, что в данном спортивном кластере были организованы все необходимые условия для спортсменов. В результате проведенной реконструкции пропускная способность горнолыжных трасс комплекса «Воробьевы горы» увеличена до 500 человек при единовременном катании.
Уже 24 декабря здесь пройдет Кубок России по горнолыжному спорту. Затем — фестиваль по сноуборду «Кубок столицы», написал Собянин в Telegram-канале.
Собянин также открыл восстановленную эскалаторную галерею на Воробьевых горах. К открытию галереи в нижнем вестибюле была развернута выставка работ учащихся Центра художественного образования Московского дворца пионеров, посвященных городским достопримечательностям.
Заместитель мэра Москвы и глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что проезд по эскалаторной галерее будет бесплатным.