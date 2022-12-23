Собянин открыл горнолыжный комплекс на Воробьевых горах в преддверии Кубка России

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, территория горнолыжного комплекса Воробьёвы Горы Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл горнолыжный комплекс на Воробьевых горах.

— Поздравляю с новым объектом — спортивный горнолыжный комплекс «Воробьевы горы» в основном завершен. Огромная работа, инженерная работа, многолетняя работа завершена, и Москва получила первоклассные горнолыжные склоны, два трамплина, третий еще достраивается, — сказал глава города.

Комплекс состоит из лыжного трамплина К-40, кресельной канатной дороги и трех трасс, длина одной из которых превышает 300 метров. Мэр также добавил, что в ближайшем будущем на этой площадке можно будет проводить соревнования.

Помимо этого, Собянин рассказал, что в данном спортивном кластере были организованы все необходимые условия для спортсменов. В результате проведенной реконструкции пропускная способность горнолыжных трасс комплекса «Воробьевы горы» увеличена до 500 человек при единовременном катании.

Уже 24 декабря здесь пройдет Кубок России по горнолыжному спорту. Затем — фестиваль по сноуборду «Кубок столицы», написал Собянин в Telegram-канале.

Собянин также открыл восстановленную эскалаторную галерею на Воробьевых горах. К открытию галереи в нижнем вестибюле была развернута выставка работ учащихся Центра художественного образования Московского дворца пионеров, посвященных городским достопримечательностям.

Заместитель мэра Москвы и глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что проезд по эскалаторной галерее будет бесплатным.