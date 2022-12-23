Собянин открыл эскалаторную галерею на Воробьевых горах после 40-летнего перерыва

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, природный заказник Воробьёвы горы Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл восстановленную эскалаторную галерею на Воробьевых горах.

— Здесь сегодня же открыли эскалаторную галерею историческую, которая 40 лет не работала. Мы ее полностью восстановили, отстроили. Она введена по просьбам москвичей и снова будет радовать все поколения многие десятилетия, — сказал глава города.

К открытию галереи в нижнем вестибюле была развернута выставка работ учащихся Центра художественного образования Московского дворца пионеров, посвященных городским достопримечательностям.

Заместитель мэра Москвы и глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что проезд по эскалаторной галерее будет бесплатным. Он также подчеркнул, что при восстановлении объекта использовались российские технологии и материалы.

Продолжительность поездки на эскалаторной галерее составит примерно 1,5 минуты. В рабочие дни пассажиропоток галереи может составить порядка 15 тысяч человек, передает агентство городских новостей «Москва».

Собянин также открыл горнолыжный комплекс на Воробьевых горах. Сам комплекс состоит из лыжного трамплина К-40, кресельной канатной дороги и трех трасс, длина одной из которых превышает 300 метров. Мэр также добавил, что в ближайшем будущем на этой площадке можно будет проводить соревнования.