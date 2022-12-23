Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Собянин открыл эскалаторную галерею на Воробьевых горах после 40-летнего перерыва

Евгений Белоусов
Город
Собянин открыл эскалаторную галерею на Воробьевых горах после 40-летнего перерыва
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, природный заказник Воробьёвы горы Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл восстановленную эскалаторную галерею на Воробьевых горах.

— Здесь сегодня же открыли эскалаторную галерею историческую, которая 40 лет не работала. Мы ее полностью восстановили, отстроили. Она введена по просьбам москвичей и снова будет радовать все поколения многие десятилетия, — сказал глава города.

К открытию галереи в нижнем вестибюле была развернута выставка работ учащихся Центра художественного образования Московского дворца пионеров, посвященных городским достопримечательностям.

Заместитель мэра Москвы и глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что проезд по эскалаторной галерее будет бесплатным. Он также подчеркнул, что при восстановлении объекта использовались российские технологии и материалы.

Продолжительность поездки на эскалаторной галерее составит примерно 1,5 минуты. В рабочие дни пассажиропоток галереи может составить порядка 15 тысяч человек, передает агентство городских новостей «Москва».

Собянин также открыл горнолыжный комплекс на Воробьевых горах. Сам комплекс состоит из лыжного трамплина К-40, кресельной канатной дороги и трех трасс, длина одной из которых превышает 300 метров. Мэр также добавил, что в ближайшем будущем на этой площадке можно будет проводить соревнования.

Воробьевы горы Москва Сергей Собянин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В мелочах проявляется многое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наряжая елку, ожидаем чуда

Ольга Косец
Ольга Косец

Каждый дом хранит легенды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Киеве ждут русские танки. Дождутся. Скоро

Наталья Киселева
Наталья Киселева

Практикум вместо репетитора

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Найти и описать актуальную тему

Владислав Овчинский
Владислав Овчинский

Наращиваем темп производства

Все мнения
О проекте