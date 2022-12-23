Экспресс-маршруты е30 и е30к перестанут останавливаться на Канале имени Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Московская область, канал имени Москвы Карта всех событий

Экспресс-маршруты е30 и е30к не будут останавливаться на Канале имени Москвы с 24 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в пятницу, 23 декабря.

Данное решение связано с упрощением движения автобусов из района Митино в центр столицы, из-за чего данный вид общественного транспорта станет ходить быстрее.

Пассажирам предложили пользоваться маршрутами 88, с356 и 456к на остановке «Канал имени Москвы», следующими до станции метро «Сокол», передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что высадка у станции метро «Орехово» для автобусов м78 и с894 с 24 декабря будет происходить только у первого выхода. Это связано с повышением стабильности движения в Шипиловском проезде.

В разных частях города с 24 декабря появятся новые остановки общественного транспорта. Так, маршрут № 257 вместо остановки «Сиреневый бульвар» в сторону метро «Щелковская» будет останавливаться на «7-й Парковой улице».