Голикова предложила запретить продажу энергетиков подросткам

Фото: Пресс-служба Совфеда

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минздраву и Минпромторгу проработать запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним.

В соответствующем протоколе заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере говорится о проработке темы введения запрета на продажу энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним.

Так, в документе сообщается, что на упаковке таких продуктов должна быть размещена опознавательная маркировка. Голикова призвала проработать предложение об ограничении максимального объема тары указанных напитков, а именно не более 500 миллилитров.

На сегодняшний день подобные ограничения введены в Новосибирской, Калининградской и Мурманской областях, Татарстане, Ханты-Мансийском автономном округе и ряде других субъектов, передает ТАСС.

До этого Министерство здравоохранения России выразило готовность рассмотреть вопрос об увеличении минимального возраста продажи алкоголя для снижения его потребления. Ведомство также может рассмотреть вопросы об установлении новых запретов в рекламной сфере и увеличении санкций за пропаганду алкоголя.