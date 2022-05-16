Минздрав допустил повышение минимального возраста продажи алкоголя

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Министерство здравоохранения Российской Федерации выразило готовность рассмотреть вопрос об увеличении минимального возраста продажи алкоголя для снижения его потребления. Об этом в понедельник, 16 мая, заявил заместитель главы ведомства Виктор Фисенко.

— Нам сейчас необходимо продумать и не только совершенствовать набор шагов, которые мы сейчас реализуем, возможно и рассмотреть ужесточение в каком-то плане мероприятий и предложить новые, — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что ведомство также может рассмотреть вопросы об установлении новых запретов в рекламной сфере, увеличении санкций за пропаганду алкоголя и другие.

11 мая власти Москвы разрешили продавать на стадионах алкоголь с содержанием этилового спирта до 16,5 процента. Мера введена в качестве эксперимента и будет действовать до 31 декабря 2022 года. Помимо спортивных сооружений, разрешается продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания в музеях и концертных залах при наличии соответствующей лицензии.

Также сообщалось, что постановление столичных властей, отменяющее до конца года запрет на продажу алкоголя в сезонных или летних кафе при стационарных заведениях, урегулирует правовые вопросы для рестораторов, однако для посетителей ничего не поменяется.