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Пиво и вино разрешили продавать на стадионах в Москве

Араз Салехов
Город
Пиво и вино разрешили продавать на стадионах в Москве
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Столичные власти разрешили продавать на стадионах алкоголь с содержанием этилового спирта до 16,5 процента. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 11 мая.

Мера введена в качестве эксперимента и будет действовать до 31 декабря 2022 года. Помимо спортивных сооружений, разрешается продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания в музеях и концертных залах при наличии соответствующей лицензии.

Мэр Москвы Сергей Собянин возложил контроль за выполнением постановления на своего заместителя, руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Наталью Сергунину, отмечается в документе.

До этого стало известно, что постановление правительства Москвы, отменяющее до конца года запрет на продажу алкоголя в сезонных или летних кафе при стационарных заведениях, урегулирует правовые вопросы для рестораторов, но для посетителей ничего не меняется. Постановление было принято по просьбам рестораторов и в рамках мер поддержки бизнеса, чтобы ликвидировать нестыковки в действующих регулирующих работу общепита документах.

При этом в городе в качестве эксперимента до конца года допускается продажа алкоголя крепостью до 16,5 процента при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях, но при наличии соответствующей лицензии.

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