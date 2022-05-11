Власти Москвы прокомментировали разрешение продажи алкоголя на летних верандах

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Постановление правительства Москвы, отменяющее до конца года запрет на продажу алкоголя в сезонных или летних кафе при стационарных заведениях, урегулирует правовые вопросы для рестораторов, но для посетителей ничего не меняется. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг в среду, 11 мая.

— Постановление было принято по просьбам рестораторов и в рамках мер поддержки бизнеса, чтобы ликвидировать нестыковки в действующих регулирующих работу общепита документах. Для посетителей летних веранд в Москве документ ничего не меняет, — говорится в сообщении.

При этом в городе в качестве эксперимента до конца года допускается продажа алкоголя крепостью до 16,5 процента при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях, но при наличии соответствующей лицензии. До этого продажа и употребление алкогольных напитков на сезонных площадках не имели единой трактовки из-за того, что в федеральном законодательстве так называемые «летники» не закреплены, передает ТАСС.

До этого жителям столицы рассказали, как проследить за выполнением имеющихся требований у дополнительных летних точек общепита: летних кафе и ларьках в парках. Незаконно размещать такие заведения в арках, на цветниках, детских и спортивных площадках, на парковках, крышах жилых домов и в пятиметровой зоне от пешеходных переходов.

Запрещено также закрывать элементами дизайна кроны растущих рядом деревьев. В случае нарушения вышеуказанных требований посетитель вправе пожаловаться в московское Объединение административно-технических инспекций.