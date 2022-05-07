Москвичам рассказали о санитарных нормах в летних кафе

Веранда / Фото: Анна Быкова

Жителям столицы рассказали, как проследить за выполнением имеющихся требований у дополнительных летних «точек общепита»: летних кафе и ларьках в парках.

— В Москве располагаться летнее кафе должно строго рядом со стационарным (должно примыкать к нему или стоять на расстоянии не более 5метров). Также разрешено занимать крыши, балконы, другие поверхности здания, в котором находится стационарное кафе. Но летняя веранда не должна никаким образом нарушать права и границы собственников и пользователей помещений рядом, — пояснил юрисконсульт отдела Роскачества по защите прав потребителей Игорь Поздняков.

Незаконно размещать такие заведения в арках, на цветниках, детских и спортивных площадках, на парковках, крышах жилых домов и в пятиметровой зоне от пешеходных переходов. Запрещено также закрывать элементами дизайна кроны растущих рядом деревьев.

В случае нарушения вышеуказанных требований посетитель вправе пожаловаться в московское Объединение административно-технических инспекций.

Кроме того, подобные заведения должны отвечать санитарным нормам, для клиентов и официантов должны быть оборудованы разные входы, обязаны иметь документацию, подтверждающую качество и безопасность продуктов, а внешний вид продавца должен соответствовать правилам личной гигиены.

В случае фиксации каких-либо нарушений москвичам в Роскачестве посоветовали обращаться с жалобой в администрацию парка или Роспотребнадзор.

В апреле появилась информация, что эксперты Роскачества выявили бактерии кишечной палочки в продукции пяти брендов киноа.