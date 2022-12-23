Аллергия на холод: почему возникает, кто в группе риска и способы профилактики

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Зимой в результате воздействий низких температур возникает аллергическая реакция на коже, называемая холодовым дерматитом. Проявляется недуг в виде высыпаний на открытых участках тела, сопровождающихся зудом. «Вечерняя Москва» решила выяснить, что провоцирует развитие недуга и кто находится в группе риска.

Именно в осенне-зимний период эта форма дерматита прогрессирует, поскольку при воздействии холода на организм происходит спазм сосудов, нарушающий кровоснабжение в организме, рассказала «ВМ» врач-дерматолог Ирина Скорогудаева.

— Подобная реакция приводит к раздражению кожных покровов, сопровождается она воспалительным процессом, а нередко даже тромбозами, — уточнила Скорогудаева. — Повышенная влажность усугубляет ситуацию, так как происходит усиленная теплоотдача в окружающую среду, и мы начинаем быстрее мерзнуть. А для холодового дерматита замерзшая кожа является прекрасной «почвой».

В группе риска находятся люди, которые длительное время проводят на холоде без перчаток, головного убора и иных согревающих элементов гардероба, предупредила собеседница «ВМ».

— Болезнь может возникнуть при длительном воздействии ветра, влажного и холодного воздуха на открытые участки кожи — лицо, верхние конечности и шею. Люди с нарушениями кровообращения тоже рискуют стать жертвой этой формы аллергии. К ним можно причислить также диабетиков, — подчеркнула дерматолог.

Вследствие охлаждения на коже возникают красные зудящие пятна, поверхность которых склонна к шелушению и образованию трещин.

— Помимо рук, шеи и лица, раздражение возникает на ногах, если наблюдается повышенная потливость или неправильно подобрана обувь, — добавила эксперт.

В качестве профилактических мер врач рекомендует соблюдать следующие рекомендации:

старайтесь не находиться длительное время на холоде;

перед выходом на улицу не забывайте утеплить свою голову, руки и шею;

обязательно нанесите на открытые участки кожи кремы или мази, в составе которых есть декспантенол. Они препятствуют агрессивному влиянию холодного воздуха и испарению влаги.

Также, по словам Скорогудаевой, для защиты кожного покрова подойдут мягкие лекарственные средства для наружного применения, содержащие жирорастворимые витамины А, D, Е.

Важно понимать, что аллергия на холод не поддается лечению, ее можно контролировать, исключив переохлаждение организма, и с помощью лекарственно-косметологических средств.