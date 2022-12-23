Путин осмотрел произведенную для задач СВО технику в Туле

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин посетил Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова в Туле. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в пятницу, 23 декабря.

Данное предприятие занимается выпуском высокоточного оружия и различных систем вооружения. Глава государства осмотрел сборочные цеха тяжелых боевых машин и легкобронированной техники, а также механообрабатывающий цех.

Внимание российского лидера привлекло модернизированное боевое отделение БМП-2. Президент специально поднялся по ступеням подставки, чтобы лучше осмотреть одну из представленных единиц техники.

Сопровождал Путина губернатор Тульской области Алексей Дюмин, а детали разработки предприятия рассказывал гендиректор «Щегловского вала» Алексей Вислогузов, передает официальный сайт Кремля.

До этого глава государства заявил, что важнейшая задача оборонных предприятий страны заключается в обеспечении всех подразделений и передовых частей армии вооружением. Также особенно важно обеспечение организациями ОПК обратной связи с участниками СВО на Украине, подчеркнул он.