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Тело пропавшей в октябре беременной женщины нашли в овраге под Волгоградом

Лейла Алиева
Происшествия
Тело пропавшей в октябре беременной женщины нашли в овраге под Волгоградом
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Тело пропавшей в октябре жительницы Волгоградской области обнаружили в Дубовском районе. Об этом сообщает V1.RU со ссылкой на источник в экстренных службах.

— Тело женщины было обнаружено в одном из оврагов Дубовского района. Она была беременна. Как и при каких обстоятельствах она погибла, предстоит выяснить, — рассказал он.

Женщина пропала еще 14 октября, к ее поискам подключались поисковые отряды. В пятницу, 23 декабря, ее нашли мертвой, передает V1.RU.

На острове Пхукет в Таиланде нашли тело туристки из России, которая пропала 20 октября. Уточняется, что ее обнаружили примерно в километре от места, где она могла войти в воду и где на берегу остались ее личные вещи.

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