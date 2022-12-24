Иммунолог назвал редкий симптом гриппа

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Редким симптомом гриппа являются боли в животе без высокой температуры. Об этом рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

— Это могут быть проявления в желудочно-кишечном тракте. Без высокой температуры, с какими-то другими проявлениями: например, общей слабостью и резким недомоганием. Болит и крутит живот, — пояснил он.

По словам специалиста, распознать грипп помогут его частые проявления в виде повышения температуры, болей в мышцах и озноба. После этого уже присоединяются и другие симптомы, передает URA.RU.

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