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Приметы и советы

Иммунолог назвал редкий симптом гриппа

Лейла Алиева
Общество
Иммунолог назвал редкий симптом гриппа
Фото: depositphotos

Редким симптомом гриппа являются боли в животе без высокой температуры. Об этом рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

— Это могут быть проявления в желудочно-кишечном тракте. Без высокой температуры, с какими-то другими проявлениями: например, общей слабостью и резким недомоганием. Болит и крутит живот, — пояснил он.

По словам специалиста, распознать грипп помогут его частые проявления в виде повышения температуры, болей в мышцах и озноба. После этого уже присоединяются и другие симптомы, передает URA.RU.

Люди повторно заболевают гриппом из-за отсутствия прививки, ослабленного иммунитета или недостаточного лечения первого случая заболевания. Как предотвратить рецидив болезни — в материале «Вечерней Москвы».

Недавно американские врачи потребовали снять с продажи порошок от гриппа и простуды «Терафлю», однако препарат пользуется популярностью среди российских потребителей. «ВМ» выяснила, в каких случаях можно применять «Терафлю» и почему его прием не всегда приносит пользу организму.

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