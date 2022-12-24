Онколог объяснил, как организм разрушается при раке

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Рак тяжело диагностировать на ранних стадиях, так как его симптомы начинают проявляться не сразу. Об этом рассказал онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра Павел Копосов.

По его словам, злокачественные клетки могут делать так, что обнаружить их очень сложно.

— Любая клетка нашего организма имеет свой жизненный цикл. После этого она умирает, и вместо нее появляется такая же клетка. Раковая клетка не погибает, она продолжает жить дальше, — объяснил специалист.

На начальных стадиях опухоль может не мешать человеку, однако когда здоровым клеткам не будет хватать питательных веществ, начнут проявляться первые симптомы. При этом рак отбирает значительную часть питательных веществ у органов, поэтому на конечных этапах человек худеет и теряет мышечную массу, пишут «Известия».

Рак прямой кишки является одним из самых распространенных злокачественных заболеваний. Обращать внимание следует на самые крошечные, самые незначительные симптомы, чтобы поймать болезнь на самых ранних сроках. О симптомах, диагностике и способах лечения этой болезни — в материале «Вечерней Москвы».