Москвичам рассказали о реставрации павильона «Мясная промышленность» на ВДНХ

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

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В этом году в столице отреставрировали 216 объектов культурного наследия. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

В настоящее время специалисты продолжают работы в павильоне № 51 «Мясная промышленность» на ВДНХ, который был построен в конце 1930-х. Реставрация здания началась в 2021 году, а завершат ее весной следующего года.

— «Мясная промышленность» — очень непростой для реставрации павильон. Здесь много утрат, требующих восстановления. Есть и элементы, обнаружение которых стало для нас настоящим открытием. Так, на стенах зала первого этажа в ходе работ обнаружили искусственный мрамор, — рассказал почетный реставратор Москвы Александр Урбанский.

По его словам, мрамор был скрыт под большим слоем цементной штукатурки. В настоящее время специалисты расчистили его и будут восстанавливать текстуру, подбирать максимально близкий оттенок, передает официальный сайт мэра Москвы.

На днях специалисты Музея транспорта Москвы завершили работы по реставрации тротуароуборочной машины ТУМ-975, которая производилась в 1960–1980-е годы.