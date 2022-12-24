Посвященная советским кинофильмам фотовыставка откроется в Парке Горького

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

Выставка для ценителей советского кинематографа «На семейных кинолентах» откроется в галерее арки главного входа в Парк Горького. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 24 декабря.

Гостям покажут снимки трогательных рабочих моментов, рассказывающих о теплых отношениях съемочной группы, актеров и всех причастных к миру кино. Среди них — кадры из фильмов «Морозко», «Карнавал», «Обыкновенное чудо», «Вам и не снилось», «Юность Петра», «Три тополя на Плющихе» и многих других.

Кроме того, на выставке представят киноплакаты, фотографии со съемок и стоп-кадры фильмов из золотого фонда Киностудии М. Горького. Посетить выставку можно с 27 декабря по 29 января, для этого нужно приобрести билет в музей Парка Горького, передает официальный сайт мэра Москвы.

Еще одна фотовыставка — «Анатолий Папанов — верность себе» — открылась в Москве к 100-летию со дня рождения советского актера накануне. В рамках экспозиции москвичи смогут увидеть архивные кадры, иллюстрирующие творческий путь артиста, а также фотографии из легендарных советских фильмов.