Игроки «Виннипег Джетс» поздравили Овечкина с чистым вторым местом в гонке бомбардиров НХЛ

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Во время матча Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Виннипег Джетс», проходившего на домашней арене столичной команды, Александр Овечкин забил две шайбы и сократил отставание от Уэйна Грецки в гонке лучших бомбардиров в истории НХЛ до 92 шайб. После матча российского спортсмена поздравили даже игроки соперника. Об этом стало известно в субботу, 24 декабря.

Вторая шайба, забитая российским спортсменом, позволила ему обогнать известного в прошлом снайпера Горди Хоу. С этим радостным событием Овечкина поздравила даже команда соперника. Игроки «Джетс» в полном составе отметили легендарное достижение российского бомбардира после матча, сообщил «Чемпионат».

Сам матч завершился со счетом 4:1 в пользу «Кэпиталз». После 36 игр команда занимает седьмую строчку в таблице Восточной конференции, отставая от «Нью-Йорк Рейнджерс» на одно очко. При этом у «рейнджеров» есть один матч «в запасе».

Ранее Александру Овечкину покорился уникальный рекорд: российский хоккеист стал первым в истории НХЛ игроком, забившим за один клуб 800 шайб.