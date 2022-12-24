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Путин обсудил с президентом Азербайджана вопросы безопасности на границе с Арменией

Степан Жирнов
Политика
Путин обсудил с президентом Азербайджана вопросы безопасности на границе с Арменией
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым вопросы трехсторонних договоренностей между РФ, Азербайджаном и Арменией. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщили в пресс-службе Кремля.

Во время разговора с президентом Азербайджана Путин поднял тему обеспечения безопасности на границе страны с Арменией, сообщили в пресс-службе.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провел с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым телефонный разговор, в котором выразил сожаление о том, что армянская сторона конфликта отказалась от переговоров. Также Лавров подчеркнул, что регион как никогда нуждается в соблюдении ранее достигнутых трехсторонних договоренностей.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

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