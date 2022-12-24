Оттепель, мороз и гололед: какая погода ждет москвичей в последнюю неделю уходящего года

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Последняя неделя текущего года в столичном регионе обещает ознаменоваться переменчивой погодой с осадками в виде мокрого снега и гололедицей. Завершится декабрь небольшой оттепелью, которую в мегаполис принесет теплый циклон. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Предстоящая неделя, по его словам, начнется с возвращения морозов.

— Управлять синоптической ситуацией в столичном регионе будет антициклон, — уточнил Леус. — В течение недели в облаках будет появляться прояснение, время от времени будет выглядывать солнце. Сохранится сильная гололедица, температура окажется на пару градусов ниже климатической нормы декабря. При этом заметных осадков не будет.

В ночь на понедельник в Москве ожидается минус 7–9 градусов, а в Подмосковье — 6–11 градусов с отрицательными значениями.

В дневные часы столбики термометров покажут минус 6–8 градусов в городе, а в области — 5–10 градусов мороза.

По словам Леуса, пик начавшейся волны холода придется на ночь 27 декабря, когда в столице температурные показатели опустятся до минус 10–12 градусов, а в Подмосковье — до минус 12–14. На севере и востоке региона температура достигнет даже 18 градусов мороза. Осадков при этом не предвидится, уточнил спикер.

Долгожданное потепление наступит в дневное время суток.

— Днем 27 декабря условия погоды начнут меняться, скажется приближение нового атлантического циклона. Погода станет облачной, закружит небольшой снег, столбики термометров пойдут вверх и остановятся у отметок минус 2–4 градуса в столице и минус 1–6 градусов в Подмосковье, — сообщил эксперт.

В среду влияние циклона станет более заметным. Время от времени будет идти снег, повышение температуры продолжится.

Ночью в городе ожидается до 5 градусов мороза, в Московской области — 2–7 градусов с отрицательными значениями.

В дневные часы в Москве столбики термометров поднимутся до нуля градусов, а в области — до минус 2. Такие значения на 3–4 градуса будут превышать положенные климатические нормы, подчеркнул метеоролог.

В четверг и пятницу столица окажется в теплом секторе циклона. Москвичей ожидает оттепель, заметил спикер.

— В эти дни город накроют небольшие осадки в виде мокрого снега. Они местами будут переходить в дожди, — продолжил Леус. —Температурные показатели будут колебаться в пределах минус 2 — плюс 3 градусов в течение суток.

В последний день уходящего года столица останется в теплом секторе циклона, погода будет облачной, с небольшими осадками в виде мокрого снега, гололедицей и с температурой около нуля градусов.

В новогоднюю ночь слегка подморозит, на фоне небольшого снега столбики термометров опустятся до 2–5 градусов с отметкой «минус», заключил собеседник «ВМ».