Пять новых выделенных полос для общественного транспорта появились в Москве

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Кожевническая улица Карта всех событий

Еще пять выделенных полос для движения общественного транспорта появились в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в субботу, 24 декабря.

Отдельно от основного потока поедут автобусы на Кожевнической, Станционной и Голубинской улицах, в проезде Серебрякова и на проспекте Лихачева.

1/5 Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы 2/5 Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы 3/5 Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы 4/5 Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы 5/5 Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Эти изменения должны помочь общественному транспорту более точно соблюдать расписание, а также снизить аварийность на участках дороги. Как сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», ввод одной выделенной полосы снижает количество ДТП на 30–40 процентов, а также помогает автобусам и электробусам проходить по маршруту быстрее на 30 процентов.

Ранее руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что вместе с введением этих пяти выделенных полос количество обособленных участков для общественного транспорта в городе возрастет до 132. Общая протяженность выделенных участков на данный момент превышает 434 километра.