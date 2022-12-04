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Приметы и советы

Выделенные полосы появятся еще на пяти участках московских улиц

Анастасия Колоскова
Город
Выделенные полосы появятся еще на пяти участках московских улиц
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, проспект Лихачёва Карта всех событий

На пяти участках в центре, на юге, юго-западе и северо-востоке столицы с 24 декабря организуют выделенные полосы для городского транспорта. Об этом в воскресенье, 4 декабря, заместитель мэра Москвы в столичном правительстве, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Сейчас в столице уже 127 выделенных полос общей протяженностью 434 километра, с 24 декабря запустим выделенки еще на пяти участках. Ввод одной такой полосы снижает до 30–40 процентов аварийность с городским транспортом, а скорость движения автобусов и электробусов вырастает на 30 процентов, — пояснил руководитель ведомства.

Он добавил, что столичным наземным транспортом ежедневно пользуются четыре миллиона человек.

Максим Ликсутов уточнил, что новые выделенные полосы появятся на проспекте Лихачева, Кожевнической улице, в проезде Серебрякова, на Станционной улице и в Локомотивном проезде, а также на Голубинской улице.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
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Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
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Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
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Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
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Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
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Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

26 ноября Максим Ликсутов сообщил, что выделенки появятся на девяти участках улиц в Москве, в том числе Мосфильмовской и Ташкентской улицах, на Лермонтовском и Рязанском проспектах и на проспекте Маршала Жукова.

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