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Умер юморист Александр Пономаренко
После долгой болезни скончался юморист Александр Пономаренко. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщил телеведущий Андрей Малахов.
У звезды «Кривого зеркала» была последняя стадия рака. В своем Telegram-канале Андрей Малахов отметил, что еще месяц назад Пономаренко был «в хорошем расположении духа и верил в лучшее».
— Еще месяц назад была надежда, мы снимали программу, он был в хорошем расположении духа, — написал Малахов.
О заболевании артиста сообщил его брат, Валерий Пономаренко. По его словам, Александр еще в ноябре был в горах. Артисту было 55 лет.
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