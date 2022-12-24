Умер юморист Александр Пономаренко

Фото: Telegram / МАЛАХОВ

После долгой болезни скончался юморист Александр Пономаренко. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщил телеведущий Андрей Малахов.

У звезды «Кривого зеркала» была последняя стадия рака. В своем Telegram-канале Андрей Малахов отметил, что еще месяц назад Пономаренко был «в хорошем расположении духа и верил в лучшее».

— Еще месяц назад была надежда, мы снимали программу, он был в хорошем расположении духа, — написал Малахов.

О заболевании артиста сообщил его брат, Валерий Пономаренко. По его словам, Александр еще в ноябре был в горах. Артисту было 55 лет.