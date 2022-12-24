Стали известны подробности состояния попавшего под обстрел в Донецке Рогозина

Фото: Роскосмос

Помощник экс-главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина в субботу, 24 декабря, рассказал, что тот получил контузию и осколочное ранение выше правой лопатки.

По словам представителя Рогозина, у пострадавшего наблюдается проникающее ранение — металлический осколок размером 8 на 6 миллиметров вошел выше правой лопатки недалеко от позвоночника.

— Чудом не задел легкое. Кроме того, у Дмитрия Олеговича контузия. Никаких других ранений нет, — передает слова помощника Рогозина ТАСС.

Рогозин получил ранение в Донецке 22 декабря. Он попал под обстрел во время рабочей встречи после возвращения. Его и еще двоих пострадавших в ходе обстрела доставили в ростовский военный клинический госпиталь.

Позже стало известно, что Рогозин в скором времени будет перевезен в Москву, поскольку специалисты из Донецка и Ростова-на-Дону не решились делать операцию, учитывая ее сложность.

В свою очередь сын Рогозина Алексей заявил, что гуляющие по Сети сведения об ухудшении состояния здоровья его отца не соответствует действительности.