Как правильно выбирать петарды и фейерверки и где их можно запускать

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При покупке фейерверков и петард необходимо убедиться, что товар сертифицирован, у него не истек срок годности, а упаковка не имеет повреждений. Однако важно не только правильно выбрать пиротехнику, но и грамотно ее использовать. Об этом «Вечерней Москве» рассказал квалифицированный пиротехник, владелец сети магазинов пиротехники Сергей Волжин.

Эксперт подчеркнул, что перед покупкой нужно проверить сертификат пиротехники.

— В каждом магазине есть сертификаты на изделия, на каждом изделии есть цифровой код (артикул), на сертификате эти артикулы указаны. Покупая любой вид пиротехники, вы можете спросить у продавца про сертификат. На сертификате указан артикул, срок завоза и срок годности изделия, — объяснил собеседник «ВМ».

Не стоит покупать просроченную пиротехнику, так как она опасна непредсказуемым срабатыванием или отсутствием срабатывания, заметил специалист. Пиротехника всегда была дорогостоящим удовольствием, поэтому будет обидно, если изделие сработает только на два-три ствола или не сработает вообще, подчеркнул Волжин.

Перед покупкой надо убедиться в целостности упаковки и отсутствии механических повреждений, отметил пиротехник.

— При транспортировке коробки иногда падают, упаковка может надорваться либо на ней появятся пятнышки от влаги. Пиротехника может сработать плохо, не вовремя или не сработать вообще, — рассказал эксперт.

Салюты (фейерверки) в коробках при запуске нужно ставить на твердую ровную поверхность, отметил собеседник «ВМ». Безопасное расстояние — минимум 20 метров от жилых зданий, проезжей части, зрителей и любых объектов, которые могут пострадать при нестандартном срабатывании, уточнил Волжин.

Небольшие пиротехнические изделия могут быть опасны в случае опрокидывания, заметил эксперт.

— Маленькие коробки легкие, при срабатывании они слегка подпрыгивают, и может произойти непроизвольное опрокидывание — в результате начнется стрельба вбок. Чтобы этого не было, можно зафиксировать коробки парой кирпичей. Либо поставить два самореза на кусочек фанеры и примотать скотчем. Это рекомендованный способ применения легкой пиротехники. Большие коробки с большим количеством выстрелов сами по себе тяжелые и более-менее нормально работают. А вот маленькие коробки могут опрокинуться, — объяснил собеседник «ВМ».

Специалист подчеркнул, что детям можно давать только бенгальские огни и хлопушки. Во всех магазинах существует запрет на продажу пиротехники лицам до 18 лет, потому что дети могут повести себя непредсказуемо: запаниковать или ради хулиганства начать кидать петарды друг в друга. Родители, покупая пиротехнику и отдавая ее детям, несут определенную ответственность, заключил Волжин.

Предстоящий 2023 год Москва встретит без салютов. Такое решение приняли сам жители столицы в ходе опроса на портале «Активный гражданин». Москвичей попросили не приносить в парки и не запускать собственные салюты и фейерверки. Районные площадки для запуска фейерверка в этом году тоже готовиться не будут.