«Надеюсь, что это неправда»: блогершу Айзу обвинили в рекламе мошенницы

Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай в очередной раз оказалась в эпицентре скандала. Теперь подписчики обвинили артистку и ее бывшую подругу, участницу шоу «Дом-2» Алену Водонаеву в рекламе аферистки. Мошенницу представляли как «гуру финансового мира» Алену, который может помочь поправить денежное положение человека.

Уточняется, что жертвами этого недобросовестного блогера стали более 150 человек. Поклонники знаменитостей доверились рекомендациям и потеряли каждый по 50 тысяч рублей.

Условия данной махинации были просты: сперва человек вносил депозит в 50 тысяч рублей, и спустя восемь часов они должны были превратиться в 260 тысяч. На самом же деле после этапа внесения депозита оказалось, что необходимо еще доплатить некоторую сумму, а затем повторить это.

Разъяренные подписчики обвинили блогерш в соучастии в махинации. Водонаева публичных заявлений делать не стала, а недовольных поклонников заблокировала.

— Какая-то дико дерьмовая ситуация произошла с Аленой. Почему-то ее обвинили в мошеннических действиях. Я чувствую себя расстроенной. Надеюсь, что это неправда, — передает слова артистки «Комсомольская правда».

Два года назад в Сеть попало интимное фото блогера Айзы. Случай сильно оконфузил девушку, однако этой весной история повторилась. В этот раз был опубликован целый видеоролик. Телеведущая Виктория Боня не упустила возможности подколоть соперницу.