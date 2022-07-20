«Чеченская диаспора будет очень рада»: Боня прокомментировала интимное видео Айзы

Фото: YouTube / FAMETIME TV

Два года назад в Сеть попало интимное фото блогера Айзы-Лилуны Ай. Случай сильно оконфузил девушку, однако этой весной история повторилась. В этот раз был опубликован целый видеоролик. Телеведущая Виктория Боня не упустила возможности подколоть соперницу в недавнем выпуске Rutube-шоу «Злые языки».

— Айзу можно понять. Чеченская диаспора очень будет рада, что она сменила фамилию, — сказала она.

Отмечается, что телеведущая воспользовалась возможностью нелестно высказаться о коллеге, когда речь зашла о смене имен. Сперва Айза носила фамилию Вагапова. После замужества с рэпером Гуфом она стала Долматовой. Второй брак принес ей фамилию Анохина. Однако в начале года блогер превратилась в Айзу-Лилуну Ай, передает StarHit.

До этого Айза, бывшая жена репера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, извинилась перед нынешней супругой артиста Юлией Королевой за клевету. По ее словам, она делала новой избраннице бывшего мужа много раз больно, за что ей стало очень стыдно.

Кроме того, Айза-Лилуна Ай высказалась о своих бывших. В ходе кулинарного шоу Жидковский вынес заранее приготовленную птицу, на что блогер отшутилась про экс-бойфрендов.