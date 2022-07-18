«Я больше не причиню вреда»: Айза извинилась перед новой супругой Гуфа за клевету

Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Блогер Айза, бывшая жена репера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, извинилась перед нынешней супругой артиста Юлией Королевой за клевету.

— Я делала Юле больно много раз. Мне очень стыдно за это. Но ей нечего бояться. Я больше не причиню вреда их семье, — цитирует Айзу Starhit.

В конце мая 2022 года у Алексея и Юлии родилась дочь. Королева рассказала о своем опыте родов. По ее словам, схватки проходили достаточно болезненно.

Она сказала, что не подозревала, что ждет ее впереди, и отметила, что врачи не отходили от нее целые сутки.

Гуф стал отцом во второй раз. Фотография Юлии и Алексея Долматовых появилась в соцсетях. На снимке родители в больничной палате держат на руках новорожденного ребенка. Пара еще не сообщала пол малыша. Раскрывать имя ребенка родители также не стали. В комментариях под постом пару поздравили с пополнением: «От души поздравляю вас»; «Квинтэссенция счастья»; «Растите здоровенькими и счастливыми».

Недавно Айза рассказала о ситуации, после которой ушла от рэпера.